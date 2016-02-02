Ereğli'de hac için 1118 kişi başvurdu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hac ibadetini yerine getirmek için 2016 yılında 1118 kişinin başvuru yaptığı bildirildi.

Ereğli İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre hac ibadetini yerine gitmek isteyenler 27 Ocak'a kadar Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ya da Ereğli Müftülüğünde kayıt yaptırabilecekler.

Bu yıl kutsal topraklara gitmek isteyen 1118 kişi ilk kez başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2016 yılında ilk defa Ereğli'den müracaat eden 1118 kişinin kaydı Müftülüğümüzce, önceki yıllardan kalan 1992 kişinin kaydı ise Diyanet İşleri Başkanlığımızca otomatik olarak güncellendi. Buna göre; toplamda ilçemizden hacca gitmek isteyenlerin sayısı 3110 kişi olarak belirlenmiştir"

Hacca gidecekler 2 Mart'ta Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilecek kura sonrası oluşacak listeye göre belirlenecek."