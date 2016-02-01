Ereğli'de Kan Bağışı Kampanyası

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediyesi ve Kızılay tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Ereğli Şube Başkanı Yusuf Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, ilçe genelinde kan bağış kampanyaları düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Ereğli Belediyesi ile işbirliği içerisinde düzenlediğimiz kan bağış kampanyasında 1 günde yaklaşık 50 ünite kan toplandı. Ereğli halkı bu tür kan bağış kampanyalarına her zaman destek veriyor. Ereğli Belediyesine ve duyarlılık göstererek kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Oktay, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile istişare içerisinde olduklarını ve yeni kan bağış kampanyaları düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.