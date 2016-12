Karlar eridi çayın su seviyesi yükseldi

ZONGULDAK (AA) ? Lodos nedeniyle eriyen kar suları, ilçe merkezinden geçen Alaplı Çay'ının su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

İlçede etkili olan kar yağışını ardından havaların açmasıyla birlikte köylerde eriyen kar suları Alaplı çayında, su seviyesini yaklaşık 2 metre yükseltti.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bu yıl kış mevsiminin bölgede oldukça yoğun geçtiğini, havaların açmasıyla birlikte eriyen kar sularının çaydaki su seviyesini yükselttiğini söyledi.

Yağmur olmadığı için şu an için sel tehlikesi olmadığını ifade eden Tekin, "Ocak ayı içinde yağan yoğun kar yağışının ardından Gümeli yaylaları ve köylerimizde eriyen kar suları dereler yoluyla Alaplı çayının debisinin yükselmesine neden oldu. Yağmur olmadığı için şu an için sel baskını riski bulunmamaktadır. Ancak çayın Karadeniz'e döküldüğü bölgenin çakıl taşlarıyla dolması nedeniyle giriş noktasında kapanma meydana gelmektedir. Bu bölgede mendirek olmadığı için sel baskınlarıyla karşı, karşıya kalabiliyoruz. Çayın ağzının acilen temizlenmesi ve mendireğin bir an önce yapılması gerekiyor. Eriyen kar suyu ile birlikte olası bir sağanak yağış, dere ağzının kapanmasına neden olacağı için sel baskını yaşanabilir " şeklinde konuştu.