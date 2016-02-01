Sendika üyelerinden Zonguldak Kömürspor'a maddi destek

ZONGULDAK (AA) - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor'a, Türk Metal Sendikası üyeleri takvim satın alarak destek verdi.

Sendikanın Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner'in kendisini ziyaretinde yaptığı konuşmada, sendikalarına üye işçilerin kulübe destek olmak amacıyla bin 500 adet takvim satın aldığını ve elde edilen 30 bin lira geliri teslim edeceklerini söyledi.

Sendika üyelerinin kentin takımına sahip çıktığını ifade eden Ercan, şöyle konuştu:

"Takımımıza sahip çıkma adına dün olduğu gibi bugün de maddi ve manevi katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sendikamızın sosyal sendikacılık mantığı çerçevesinde olması gereken ve gerçekleştirdiğimiz işlerdir. Bizi her platformda övdüğü için kulüp başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. İnşallah iyi günler takımımızı bekliyor. Takımımızın bir yarasına merhem oluyorsak ne mutlu bize. İnşallah o coşkuyla heyecanla daha eski yıllarda olduğu gibi takımımızı 1. liglerde görmek temenni ediyoruz."

Kulüp başkanı Caner de sendika üyelerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Takımımız adına takvimi çıkartmadan Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş ve şube başkanlığına seçilen Metin Ercan'la görüştük. İşçilerimize bıraktığımız bin 500 adet takvimi satarak, maddi sıkıntıda olduğumuz şu dönemde çok büyük katkıda bulundular. Kendilerine minnettarız" diye konuştu.

Süleyman Caner, Metin Ercan'a Zonguldak Kömürspor forması hediye etti. Ercan da, takvim satışından elde ettikleri 30 bin lirayı Caner'e teslim etti.