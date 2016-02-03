Sur'daki terör operasyonu

ZONGULDAK (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksal Cin'in Zonguldak'taki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.

Oğullarının şehadet haberi, Elvanpazarcık beldesinde yaşayan baba Şaban ve anne Azime Cin'e, Zonguldak Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek, Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi ve Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun tarafından verildi.

Yaklaşık iki ay önce nişanlanan şehit Cin'in yakınları haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Fenalaşan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti.

Baba Cin "Yavrum yavrum", anne Azime Cin ise "Göksal bana bunu niye yaptın" diyerek feryat etti.

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Askeri yetkililer ve şehidin yakınları, Cin'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda dün yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Göksal Cin (24), kaldırıldığı Diyarbakır Asker Hastanesinde şehit olmuştu.