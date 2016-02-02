ZONGULDAK (AA) - Zonguldak İl Genel Meclisi Toplantısı yapıldı.
Vacit Durdubaş başkanlığında İl Genel Meclisi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 1 Şubattaki birinci bileşimi yapılan toplantının tutanak özetinin okunmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi.
Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesi Kocaali yolunda bulanan toplam 596,07 metrekarelik kısmın kamulaştırılmasıyla ilgili İmar ve Bayındırlık, Eğitim ve Kültür ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının hazırladığı rapor görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.