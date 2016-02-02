Zonguldak'ta heyelan

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi ile Ormanlı beldesi arasındaki karayolunda heyelan meydana geldi.

Ereğli-Ormanlı karayolu, ilçede etkili olan sağanağın ardından Sinitli mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karayolları ekiplerince Ereğli-Ormanlı karayolunun ulaşıma tamamen kapatıldığını belirtti.

Söz konusu bölgede bir süredir toprak kaymaları yaşandığını ve ulaşımın tek şeritten sağlandığını vurgulayan Başol, şunları söyledi:

"Yağışların sürmesi zeminde toprak kaymalarını da devam ettirdi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için konuyu yetkililere derhal bildirdik. Ereğli-Ormanlı karayolunun Sinitli mevkisindeki heyelan büyük bir alanı kapsıyor. Yol güzergahı güvenlik gerekçesi ile ulaşıma tamamen kapatıldı. Beldemize ulaşım Hasankahyalar köyü üzerinden sağlanmaktadır."