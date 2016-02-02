Zonguldak'ta tarım aracında esrar yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pat pat tabir edilen tarım aracında 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yazıcılar köyü mevkisinde şüphe üzerine Y.Ş'nin kullandığı pat pat tabir edilen tarım aracını durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tarım aracının arka kasasında ise cam kavanozlara konulan 1 kilogram esrar bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen zanlı, işlemlerin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.