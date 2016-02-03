Bursa'da uyuşturucu operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da durdurulan bir otomobilde 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.S. (30), Ü.K. (25) ve E.Y'nin (20) İstanbul'dan uyuşturucu getirerek piyasaya sürmeyi planladığı bilgisine ulaştı.
Bursa'ya gelen zanlıların bulunduğu otomobilin plakasını tespit ederek takibe başlayan ekipler, aracı Bursa-Ankara karayolunda durdurdu. 3 zanlıyı gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.